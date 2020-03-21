‘Bilinçsiz deterjan kullanmayın’ uyarısı

Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve deterjanlara hücum eden vatandaşlara ‘bilinçli tüketim’ çağrısı yapıldı. Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın, bilinçsiz deterjan tüketiminin kişiye ve çevreye zarar verebileceğini belirterek şunları söyledi:



“Deterjanları içeriğine göre kullanmalıyız. Bazı mikroorganizmalar dezenfektanlara karşı direnç de gösterebilir. En etkili ve basit dezenfektan alkoldür. Çamaşır suyu, seyreltik bir madde olduğu için her zaman kullanılabilir ama mutlaka kullanım sonrasında havalandırma yapılmalı. Yüzde 70 alkol içeren kolonya da önerilen bir temizlik ürünüdür. Ama temizlik maddelerinin birlikte kullanılması büyük sorun yaratabilir. Daha iyi temizlesin diye tuz ruhu ve çamaşır suyu birlikte kullanılmamalı. Tuz ruhu ve çamaşır suyu birleşince klor gazı ortaya çıkar, ölümcül zehirlenmelere sürükler. En önemlisi deterjan ve kimyasal temizleyicilerin hiçbir gıdaya temas etmemesi gerekir.”



“Yoğun kullanılan sabun ve deterjanlar cilde yan etki yapabilir. Cildi ya da elleri korumak için aralıklarla zeytinyağı sürülebilir. Zeytinyağı sabununundaki sodyumun tahriş edici etkisi daha azdır. E vitamini içeren zeytinyağı antioksidan özelliktedir. Elleri zeytinyağı içeren kremle ya da zeytinyağı ile ovmak nemlenmeyi artırır, kurumayı önler. Zeytinyağı kullanmak gibi kefir içmek, sarımsak kullanmakta bağışıklık sistemini güçlendirir. Hiçbir doğal gıdaya ulaşılmıyorsa güneşe çıkılmalı. Direkt güneş ışınları alınırsa virüsün direnci azaltır. Solaryumda virüsün direncini düşürür.”



Nano gümüş dezenfeksiyon



Prof. Dr. Bahattin Yalçın, “Daha pahalı olmasına rağmen altı aya kadar koruma sağlayan nano gümüşle dezenfeksiyon önemli. Cilde temasta sorun yaratmayan bu işlem devlet dairelerinde kullanılabilir. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde, acil servislerde, okul ve üniversitelerde nano gümüşlü dezenfeksiyon kalıcı tedbir olarak uygulanabilir. Nano gümüş virüslerin hücrelerin metabolizmasını bozarak enzim aktivitelerini durdurur. Yüzeysel temizlik yerine hücreleri öldüren gümüş, Ortaçağ’da aristokrat ailelerin yemek takımlarında kullanılarak veba salgınından korunmasını sağlamıştır. Günümüzde nano gümüş olarak kullanılmasının temelini oluşturmuştur” dedi.





