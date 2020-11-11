Bilirkişi: Mert kendi ölümünden sorumlu

Boğazına şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7), Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporuna göre “asli kusurlu” kabul edildi. Raporda yer alan, “Mert’in tedbirsiz ve dikkatsiz davrandığı” ifadesine tepki gösteren Avukat Çağlayan, “Bir çocuktan yetişkin düzeyde birinin göstermesi gereken özen ve dikkati beklemenin mümkün olmadığı nasıl göz ardı edilmiş akıl alır gibi değil” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyle Mert Yağız Köksal’ın 10 Aralık 2019’daki ölümüne ilişkin şırınga şeklindeki çikolata kutusunun satıldığı kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünü dağıtan firmanın yöneticisi Yunus Taycı hakkında, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, otopsi sonucu Mert Yağız Köksal’ın ölümünün “solunum yollarının yabancı cisimle tıkanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiği” kaydedildi.

Adli Tıp Uzmanlığı’ndan alınan bilirkişi raporunun Köksal’ı, “asli kusurlu” kabul ettiği belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

“Dosyada mevcut 15 Ekim 2020 tarihli Adli Tıp Uzmanlığı’ndan alınan bilirkişi raporuna göre maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir.”

Avukat: Tüm çocuklar adına takipçisiyiz

Haklarında dava açılan Yavuz ve Taycı’nın yaşanan olayda “tali kusurlu” olduğu bildirilen iddianamede, okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve Mert Yağız Köksal’ın götürüldüğü sağlık merkezindeki doktor hakkında soruşturmanın sürdüğü dile getirildi. Köksal ailesinin avukatı Özge Şimşek Çağlayan yaptığı açıklamada, hukuka aykırı şekilde çocuğun asli kusurlu sayıldığı rapora dayanılarak iddianame hazırlandığını ifade etti.

Mert’in asli kusurlu sayılmasının kamu vicdanını yaralayacağını vurgulayan Çağlayan, “Bir çocuktan yetişkin düzeyde birinin göstermesi gereken özen ve dikkati beklemenin mümkün olmadığı nasıl göz ardı edilmiş akıl alır gibi değil. Gerekli itirazları yapacağımızı ve konunun tüm çocuklar adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.