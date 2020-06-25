BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM mağazalarında satışa sunulan ve sürekli olarak mağazalarda satışta olmayan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar Cuma günü satışa sunulacak olan kataloğuı incelemeye devam ediyor. Bu hafta BİM mağazalarında Birçok yeni ürün seçeneği yer alıyor. İşte 26 Haziran Cuma günü BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan ve sürekli olarak satışta olmayan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya devam ediyor. Ev ekonomisinin düşünen ev hanımları ve beyefendileri yakından ilgilendiren BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Mağazalarda bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Televizyon, Ayak Masaj aleti, Şarjlı Damacana Pompası, Vantilatör, Taşınabilir Şarj Aleti, Mini Fırın, Işıklı Scooter gibi her yaşa ve her ihtiyaca yönelik faklı ürün seçenekleri yer alıyor.
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
BİM 26 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL
Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL
Ayak Masaj Aleti 119 TL
Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL
Dijitsu Vantilatör 119 TL
Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL
Kumtel Mini Fırın 159 TL
Rookie Bigfoot Işıklı Scooter 169 TL
Oyuncak Kamyon çeşitleri 19,90 TL
Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL
Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 449 TL
Premium Ütü Masası 159 TL
Mira Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL
Çantalı Masa Sandalye Set 189 TL
Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 799 TL
Güral Porselen Şık Tatlı Seti 69,90 TL
Rakle Altın Yaldızlı Su Bardağı Takımı 59,90 TL
Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL
Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229 TL
Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119 TL
Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189 TL
Cam Işıklı Kettle 99,90 TL
Arnica Blender Seti 159 TL
Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL
Lav Dikdörtgen Saklama Kabı 3,95 TL