BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan ve sürekli olarak satışta olmayan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya devam ediyor. Ev ekonomisinin düşünen ev hanımları ve beyefendileri yakından ilgilendiren BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Mağazalarda bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Televizyon, Ayak Masaj aleti, Şarjlı Damacana Pompası, Vantilatör, Taşınabilir Şarj Aleti, Mini Fırın, Işıklı Scooter gibi her yaşa ve her ihtiyaca yönelik faklı ürün seçenekleri yer alıyor.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.

BİM 26 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL

Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL

Ayak Masaj Aleti 119 TL

Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL

Dijitsu Vantilatör 119 TL

Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL

Kumtel Mini Fırın 159 TL

Rookie Bigfoot Işıklı Scooter 169 TL

Oyuncak Kamyon çeşitleri 19,90 TL

Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL

Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 449 TL

Premium Ütü Masası 159 TL

Mira Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL

Çantalı Masa Sandalye Set 189 TL

Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 799 TL

Güral Porselen Şık Tatlı Seti 69,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Su Bardağı Takımı 59,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL

Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229 TL

Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119 TL

Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189 TL

Cam Işıklı Kettle 99,90 TL

Arnica Blender Seti 159 TL

Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL

Lav Dikdörtgen Saklama Kabı 3,95 TL