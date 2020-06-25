MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu
ABONE OL
25.06.2020 - 09:49 |

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM mağazalarında satışa sunulan ve sürekli olarak mağazalarda satışta olmayan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar Cuma günü satışa sunulacak olan kataloğuı incelemeye devam ediyor. Bu hafta BİM mağazalarında Birçok yeni ürün seçeneği yer alıyor. İşte 26 Haziran Cuma günü BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi...

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan ve sürekli olarak satışta olmayan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya devam ediyor. Ev ekonomisinin düşünen ev hanımları ve beyefendileri yakından ilgilendiren BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Mağazalarda bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Televizyon, Ayak Masaj aleti, Şarjlı Damacana Pompası, Vantilatör, Taşınabilir Şarj Aleti, Mini Fırın, Işıklı Scooter gibi her yaşa ve her ihtiyaca yönelik faklı ürün seçenekleri yer alıyor.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor. 

BİM 26 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu

Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL

Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL

Ayak Masaj Aleti 119 TL

Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL

Dijitsu Vantilatör 119 TL

Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL

Kumtel Mini Fırın 159 TL

Rookie Bigfoot Işıklı Scooter 169 TL

Oyuncak Kamyon çeşitleri 19,90 TL

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu

Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL

Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 449 TL

Premium Ütü Masası 159 TL

Mira Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL

Çantalı Masa Sandalye Set 189 TL

Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 799 TL

Güral Porselen Şık Tatlı Seti 69,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Su Bardağı Takımı 59,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL

Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229 TL

Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119 TL

Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189 TL

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu

 

Cam Işıklı Kettle 99,90 TL

Arnica Blender Seti 159 TL

Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL

Lav Dikdörtgen Saklama Kabı 3,95 TL

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu

 

Corona'ya rest çektiler! "Corona olacaksak, vatanımızda olalım"Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule’den ülkeye giriş yapmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan akın akın gelmeye devam eden Türkler, coronaya adeta resti çekerek, “Corona olacaksak vatanımızda olalım” dediler.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Düğün törenlerinde uygulanacak tedbirler! İşte İçişleri Bakanlığı düğün genelgesi...

Düğün törenlerinde uygulanacak tedbirler! İşte İçişleri Bakanlığı düğün genelgesi...

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Son dakika... Konya'da 2 mahalle karantinaya alındı

Son dakika... Konya'da 2 mahalle karantinaya alındı

Sıradaki Haber