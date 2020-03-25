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25.03.2020 - 15:17 | | İHA

Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım, Çengelköy’de aile kabristanında toprağa verildi.Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın, 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım için dün Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi

Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi

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