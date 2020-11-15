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15.11.2020 - 11:06 | | İHA

Binlerce yıllık! Gömü amaçlı gelen var

Sivas’ın Gürün ilçesi Mağara köyünde binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip mağaraların içindeki kaya resimleri keşfedilmeyi bekliyor.

Binlerce yıllık! Gömü amaçlı gelen var

Gürün ilçesine uzaklığı 49 kilometre olan Mağara köyü, kaya resimleriyle dikkat çekiyor. Hıristiyanlığın ilk yıllarında bu mağaralarda Roma yönetiminin baskılarından kaçan Hıristiyanların yaşadığı düşünülürken, mağara içerisinde bulunan bin 700 yıllık olduğu tahmin edilen kaya resimleri ise dinler tarihine ışık tutuyor. Kayalara çizilen resimlerde Romalı askerlerden korunmak için elinde haç tutan Hıristiyanların betimlendiği görülüyor. Köy muhtarı, at, ayağında halka olan iki kadın ve geyik resimlerinin olduğu mağaraların turizme kazandırılarak dünyaya açılmasını istiyor.

Binlerce yıllık Gömü amaçlı gelen var

"TURİZME KAZANDIRILSIN"

Mağara Köyü Muhtarı Ahmet Koç, mağaraların kültür turizmine kazandırılmasını istediklerini ifade ederek, “Bu mağaralarda insanlar yaşamış. Burada yaşanmışlıkların izleri var. Resimler var. At resmi, ayağında halka olan iki kadın resmi var. Geyik resmi var, çoğu resim de zamanla aşınmış, darbe görmüş. Ondan dolayı belirli olmuyor ama buranın her tarafı tarih. İncelenmiş bir durumu yoktur.

Dışarıdan gelen insanlar böyle değişik niyetlerde, gömü amaçlı gelenler var. 1992 yılından sonra da burası sit alanı ilan edildi. Şimdi kimse gidip gelemiyor. Yukarda mağaralar var. Ekmek pişirdiği tandıra kadar birbirine girintili odalar var. Çok güzel bir yer ama şimdiye kadar gün ışığına çıkmamış. Buranın kültür turizmine kazandırılmasını ve dünyaya açılmasını istiyoruz. İncelenmesini de istiyoruz” dedi.

 

 

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