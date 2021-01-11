BİP indirme | BİP uygulaması nedir, ücretli mi?

BİP nedir? BİP ücretli mi? Whatsapp'ın kullanıcı sözleşmesine getirdiği şartlar nedeniyle tepkiler büyüyor. Kullanıcılar anlık mesajlaşma uygulamalarından BİP'e yönelmeye başladı. BİP indirme nasıl yapılır? BİP özellikleri neler gibi sorulara yanıt arayan kullanıcılar için BİP ile ilgili detayları derledik. Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devlet kurumları yerli uygulama olan BİP'e geçme kararı aldı.

BİP NEDİR? İŞTE BİP ÖZELLİKLERİ

BİP Turkcell tarafından geliştirilmiştir. İOS ve Android kullanıcıları faydalanabiliyor. App Store, Google Play ve Huawei AppGallery'den ücretsiz olarak indirilebilir.

BİP ÖZELLİKLERİ

Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.

Uygulama ile kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderebilirler.

Caps yaratma özelliği ile kullanıcılar, var olan fotoğraflarını kullanarak veya yeni fotoğraflar çekerek kendi caps çalışmalarını yaratıp, paylaşabilirler. Yiğit Özgür'ün sadece BiP için tasarladığı çıkartmalar ve Türk usulü çıkartmalar da uygulamada yer almaktadır.