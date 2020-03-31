Bir Baba Hindu konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Baba Hindu Nerede çekildi?
Bir Baba Hindu filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Sermiyan Midyat'ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yaptığı Bir Baba Hindu 2016 yılında 2016 yılında vizyona girdi. Bugün ekranlara gelecek olacak filmin konusu ve nerede çekildiği araştırılıyor. Peki Bir Baba Hindu konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Baba Hindu Nerede çekildi?
Bir Baba Hindu dizisinin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat ve Nicole Faria yer alıyor. Bir Baba Hindu bu akşam televizyon ekranlarına gelecek. Filmde absürd bir Hint komedisi yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda birçok isim rol alıyor. Bir Baba Hindu konusu nedir, nerede çekildi?
BİR BABA HİNDU OYUNCULARI
Sermiyan Midyat Rolü
Nicole Faria Rolü
Şafak Sezer
Burak Satıbol
Füsun Demirel
Zeynep Kankonde
BİR BABA HİNDU KONUSU NEDİR?
Fadıl, bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca olanlar olur. Fadıl, genç kadını bulmak için yola çıkar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir.
BİR BABA HİNDU NEREDE ÇEKİLDİ?
Bir Baba Hindu filmi çekimleri Türkiye’de ve Hindistan’da gerçekleştirildi.