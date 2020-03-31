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31.03.2020 - 12:16 |

Bir Baba Hindu konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Baba Hindu Nerede çekildi?

Bir Baba Hindu filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Sermiyan Midyat'ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yaptığı Bir Baba Hindu 2016 yılında 2016 yılında vizyona girdi. Bugün ekranlara gelecek olacak filmin konusu ve nerede çekildiği araştırılıyor. Peki Bir Baba Hindu konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Baba Hindu Nerede çekildi?

Bir Baba Hindu konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Baba Hindu Nerede çekildi?

 

Bir Baba Hindu dizisinin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat ve Nicole Faria yer alıyor. Bir Baba Hindu bu akşam televizyon ekranlarına gelecek. Filmde absürd bir Hint komedisi yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda birçok isim rol alıyor. Bir Baba Hindu konusu nedir, nerede çekildi?

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI

Sermiyan Midyat Rolü

Nicole Faria Rolü

Şafak Sezer

Burak Satıbol

Füsun Demirel

Zeynep Kankonde

BİR BABA HİNDU KONUSU NEDİR?

Fadıl, bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca olanlar olur. Fadıl, genç kadını bulmak için yola çıkar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir.

BİR BABA HİNDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Baba Hindu filmi çekimleri Türkiye’de ve Hindistan’da gerçekleştirildi.

"Sanki karantinada değil de 5 yıldızlı oteldeymişiz gibi'Yurt dışından uçakla Sivas'a getirilen ve yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan öğrenciler, şartlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Çağla Kayasaroğlu, "Sanki karantinada değil de 5 yıldızlı oteldeymişiz gibi. Çalışanlar çok iyi, çok güler yüzlü" dedi.
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