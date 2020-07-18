Bir çocuğa bu yapılır mı hâkim bey?

Ancak duruşmada pedagog yoktu. Bunun üzerine müşteki avukatları çocuğun sanıklardan korktuğu için ayrı bir odada pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasını talep etti. Mahkeme başkanı ise bu talebi reddetti. Daha sonra mahkeme başkanı A.A.’ya, ‘korkuyor musun?’ diye sordu. A.A.’nın, ‘Korkuyorum. Annemi öldüren adam burada’ diye cevap vermesi üzerine mahkeme başkanı çocuğun duruşma salonundan çıkarılmasını ve ifadenin sonra alınmasına karar verdi. A.A. gözleri kapalı dışarı çıkarıldı.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından müşteki ailenin avukatı reddi hâkim talebinde bulunarak mahkeme başkanını HSK’ya şikâyet etti. Ailenin avukatı yaptığı açıklamada, “Bize asla söz hakkı verilmedi ve bu durum tarafımızca tutanağa geçirtildi. Dün reddi hâkim talebinde bulunduk. HSK’ya İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nı şikâyet ettik. 6 yaşındaki A.A. annesinin katiliyle aynı salona sokuldu. İtirazlarımıza rağmen hakim katille çocuğu yüz yüze getirdi” dedi.



‘Ağır travma yaşadı’



Abla Ümmiye Anlak ise şunları söyledi: “Mahkemede ben sanığa ‘katil’ dedim diye başkan tarafından dışarıya çıkartıldım. Ben bu adama ne demeliydim. Başkanın elinde tesbih sallaması, acıktım demeleri, çay içmeleri, duruşma esnasında telefonla görüşmeleri, bize söz vermemesi adalete olan güvenimizi sarstı. 6 yaşındaki çocuk katille göz göze geldi ve ağlayarak dışarı çıktı. Şu anda çocuk ağır bir travma yaşıyor. İlaç tedavisi görüyor.”