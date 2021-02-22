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22.02.2021 - 07:00 |

Bir geri dönüşüm deposu daha yandı!

Milliyet’in gündeme getirdiği geri dönüşüm tesislerindeki yangınlar hız kesmeden sürüyor.

Bir geri dönüşüm deposu daha yandı!

İstanbul Ümraniye’de Dudullu Organize Sanayi içinde yer alan bir geri dönüşüm deposunda da yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan başka bir depoya sıçradı. Herhangi bir ölüm ve yaralanmanın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Geri dönüşüm tesislerindeki yangınları interaktif bir haritaya döken Mikroplastik Araştırma Grubu üyelerinden Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu daha önce Milliyet’e şunları söylemişti: “Yangınların genellikle tesislerin depolama kısımlarında çıkması ilginç. Depo kısımlarında herhangi bir faaliyet yok. Bu yangınlar ciddi anlamda soruşturulmalı, alışkanlık haline getirilmiş. Sürekli bir yerlerden geri dönüşüm fabrikası yangını haberi geliyor. Firmaların ciddi anlamda yaptırımla karşılaşmaları lazım. Önüne gelenin geri dönüşüm fabrikası açtığı bir yerde yaşıyoruz. Tesisler hiçbir standardı sağlamıyor. Kriterlerle uyumlu olsa bu boyutta büyük yangınlar ortaya çıkmaz.”

 

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