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30.01.2020 - 14:02 |

Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanında Behice, Hünkar'ın sırrını bildiğini açıklıyor!

ATV ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam ekrana geliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir arabası ile uçurumun kıyısında zor da olsa duruyor. Ölümle yaşam arasındaki çizgiden Demir kurtulacak mı? Öte yandan Behice, Hünkar'ın büyük sırrını bildiğini açık açık Hünkar'a söylüyor. Yaşanan gelişmeleri Fekeli'ye anlatan Hünkar'ın ağzından dökülenlerin ardından Fekeli fenalaşıyor. Bir Zamanlar Çukurova nefes kesen yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranında...

Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanında Behice, Hünkar'ın sırrını bildiğini açıklıyor!

Ekranların sevilen dizsii Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam 53. yeni bölüm ile ATV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta Demir, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide hayatta kalma mücadelesi veriyor. Behice, Hünkar'a büyük sırrını bildiğini ve bir adım atarken bin kere düşünmesi gerektiğini söylüyor. Hünkar'ın ağzından dökülen sözlerin ardından Fekeli bir anda fenalaşıp yere yığılıyor. Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam ATV ekranında...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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