Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanında Behice, Hünkar'ın sırrını bildiğini açıklıyor!

Ekranların sevilen dizsii Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam 53. yeni bölüm ile ATV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta Demir, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide hayatta kalma mücadelesi veriyor. Behice, Hünkar'a büyük sırrını bildiğini ve bir adım atarken bin kere düşünmesi gerektiğini söylüyor. Hünkar'ın ağzından dökülen sözlerin ardından Fekeli bir anda fenalaşıp yere yığılıyor. Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam ATV ekranında...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI