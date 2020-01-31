Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir ölümden döndü

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 53. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde uçurumun kenarında kalan Demir'i köylüler kurtardı. Dün akşam ekrana gelen son bölüme damga vuran sahne ise Behice ve Hünkar arasında yaşanan konuşma oldu. Behice, Hünkar'ın sırrını bildiğini kendisine iletirken bu durumdan haberdar olan Fekeli fenalaştı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimizde yer alacaktır.