Bit Nasıl Oluşur? Biti Önlemek İçin Doğal Yöntemler

Çocukken bit sorunu yaşamayan ya da etrafında bu probleme denk gelmeyen yoktur. Çoğu insan tarafından oldukça utanç verici bulunan bu sağlık sorunu genellikle herkesten saklanmaktadır. Bu şekilde de bit yayılmaya devam etmektedir. Oysaki bit problemlerinin çözümlenmesinde ilk yapılacak durum üzülecek bir şeyin olmadığının farkına varmaktır ve hızlı bir şekilde çözüm yolu bulmaktır.

Bit Nasıl Oluşur?

Bit, insanlarda ve birçok memeli türünde yaşam sürdürebilen sıcakkanlı parazit türleridir. Bitler, yerleştikleri konaklarda 3 evrede olgunluğa ulaşırlar. Bunlar;

- Sirke denilen evre yumurta evresidir. Bu bit oluşumunun ilk evresidir.

- İkinci evre ise larva evresidir. Bu evrede yumurtalar olgunlaşmaya başlar.

- Üçüncü evre de erişkin bit evresidir.

Bitler genelde vücudumuzun baş bölgesinde bulunmaktadırlar. Bu bitler baş biti de denmektedir. Bitler genellikle 3 sınıfa ayrılır. Bunlar:

1) Baş Biti

2) Vücut Biti

3) Kasık Biti

Bit cinsiyet, ırk ve konum gözetmeksizin her insanda görülebilmektedir. Bit yayılmasının ana sebebi bulaşma şeklinde olduğundan, bitlenen insanlara direkt temas etkili olabilir, bitlenen kişilerin eşyalarını kullanmak ya da aynı mekanda bulunmak da bitin yayılması için birer etkendir.

Halk içerisinde yanlış bilinen bir durum olan "Pis olan kişilere mi bit gelir? Sorusu, insanları endişeye düşürmektedir. Fakat bit her zaman kirli ortamlarda yayılmazlar, bazen de temiz insanlara da gelebilirler.

Biti Önlemek İçin Doğal Yöntemler

Zeytinyağı ve sirke gibi etkin maddesi yüksek olan ürünler bit temizliği sürecinde etkin olarak kullanıldığı bilinmektedir. Yine de doktora danışmakta fayda vardır. Üzüm sirkesi kullanmak istiyorsanız koyduğunuz sirke kadar su ekleyerek içeriğini seyreltmelisiniz. Zeytinyağı ise sızma zeytinyağı ve katkısız olmalıdır. Bahsi geçen maddeler akşam vaktinde tatbik edilmeli ve sabaha kadar saçta bekletilmelidir. Bekletilen karışım sabah yine seyreltilmiş sirke ile durulanmalıdır. İnce uçlu taraklarla saçların bitlerden arındırılması ile sonlandırılır.