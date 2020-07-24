Bitki Biyolojisi Nedir? Bitkilerin Yapısı Ve Biyolojik Açıdan Önemi

Bitki biyolojisi, bitkilerin hayatını inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Diğer adı, fitobiyolojidir.

Bitki Biyolojisi Nedir?

Canlı hayvanlar, insanlar ve bitkilerin oluşumunu, yapısını, işlev ve davranışlarını inceleyen bilim dalına 'biyoloji' denilir. Tüm canlıların olduğu gibi, bitkilerinde kendilerine göre yaşamları, yapıları, etkilendiği ortamlar, ısı ve sıcaklıklar gibi birçok etken vardır. Bitkiler ve onların yapısal, yaşamsal özelliklerini inceleyen bilim dalına 'bitki biyolojisi' denir.

Bitkilerin Yapısı ve Biyolojik Açıdan Önemi

Bitkilerin hepsi ökaryot yani, fazla hücreli canlılardır. Hepsi, yapısında bulunan klorofil sayesinde, güneş ışınlarını doğrudan emer ve inorganik maddeleri organiğe çevirir. Bu dönüşüme 'fotosentez' denilir. Bitkilerin ürettiği besinler sayesinde hayvanlar ve insanlar yaşamlarına devam edebilirler. Bu fotosentez olayı esnasında ürettikleri oksijeni, havaya verirler. Yani aynı zamanda bitkiler, oksijen ile solunum yapan canlılar için tam bir oksijen kaynağıdır.

Bitkilerin hepsinin hücre zarı üzerinde, selüloz yapılı hücre duvarı vardır. Bitkilerin tümünün depo polisakkariti nişasta olmakla beraber, kökü, gövdesi, tohum ve meyve bölümlerinin hepsinde nişasta depolanmaktadır. Ayrıca, güneş gören tarafları daha çabuk büyür gelişir veya olgunlaşır. Bu, doğadaki tüm bitkiler için geçerli bir kuraldır.

Bitkilerin toprak üstünde kalan bölümüne sürgün, altında kalan bölümüne kök sistemi adı verilir. Kökler bitkiyi toprağa bağlayarak, onun topraktan beslenme ve su ihtiyaçlarını gidermede görevlidir. Bitkiler, yapraklarından besin üretirler. Yaprakların yüzeyinde bulunan gözenekler, terlemeyi ve gaz alıp vermesini sağlar. Bazı bitkilerde ise, büyüyüp üremeyi sağlayan organ çiçekleridir.

Bitkilerin gövdesini incelediğimizde, otsu ve odunsu olarak 2 çeşit gövdeye rastlarız. Bitkilerin gövdesi, kök ve toprağın üzerinde kalan kısım arasında maddelerin geçişini sağlar. Bu durum, çöl bitkilerinde farklıdır. Çöl bitkileri, terleme yoluyla susuz kalmayı önleme amacıyla diken üretirler. Bu yolla, terlemez ve gereken suyu içlerinde barındırırlar. Gövdelerinde su depolarlar. Odunsu bitkilere örnek olarak ise kozalak verilebilir. Tohumları kozalakların üst kısmında bulunur, bu türlere örnek olarak; çam, sedir, köknar, ladin, ardıç gibi ağaç türleri verilebilir.

Bitkilerin biyolojik açıdan en büyük önemi, gerçekleştirdikleri fotosentez olayı ile besin üretmeleri ve bu ürettikleri besin ile insan ve hayvan yaşamının devam etmesini sağlamalarıdır. Aynı zamanda birçok ilaca ham madde olurlar. Yağlı tohumu olan bitkilerden yağ elde edilir. Mobilya ve kağıt yapımında kullanılırlar.