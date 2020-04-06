Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası nedir? Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında ne kadar para toplandı? Hesap numaraları

Tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası nedir ve kampanyada şimdiye dek ne kadar toplandı?



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz bize yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Kampanya için 7 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.



BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM KAMPANYASINDA NE KADAR TOPLANDI?



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kampanya hesaplarında toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu."



Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları:





