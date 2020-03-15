Bizim Aile filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim Aile filmi kaç yılında çekildi?

Bizim Aile filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Show TV ekranında yayınlanacak olan Bizim Aile filminin yönetmen koltuğunda Engin Orbey oturuyor. Başrollerinde Şener Şen, Münir Özkul ve Adile Naşit'in yer aldığı filmde Yaşar Usta üç çocuğu ile birlikte dul kalmış bir adamdır. Tek başına üç çocuğun sorumluluğunu üzerine alan Yaşar Usta'nın başından geçenleri konu alan filmde aynı mahallede Yaşar Usta'nın komşusu olan dul ve üç çocuklu Melek Hanım ile evlenmesi ve altı çocuğun bir evde yaşama mücadelesi konu alınır

Bizim Aile filmi 1975 yılında çekildi

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCU KADROSU

Münir Özkul (Yaşar Usta)

Adile Naşit (Melek)

Tarık Akan (Ferit)

Şener Şen (Şener)

Itır Esen (Alev)

Halit Akçatepe (Halit)

Ayşen Gruda (Feride)

Tuncay Akça

Cengiz Nezir

Ahmet Arıman

Sıtkı Akçatepe

Nezahat Tanyeri



Talat Dumanlı

Selim Naşit Özcan

BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU

Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır...