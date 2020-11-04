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04.11.2020 - 11:44 |

Black Friday 2020 ne zaman? Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri Türkiye'de ne zaman oluyor?

İndirim tutkunları meraklı arayışa başladı. Her yıl düzenli olarak yıl sonuna doğru yapılan büyük markaların büyük indirimleri bu yıl da yapılacak. Dünya çapında Black Friday diye adlandırılan, Türkiy'de ise Efsane cuma olarak bilinen büyük indirimler ne zaman oluyor? İşte Black Friday (Efsane Cuma) 2020 tarihi...

Black Friday 2020 ne zaman? Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri Türkiye'de ne zaman oluyor?

Kasım ayının ilk haftasında büyük ilgi gören Black Friday (Efsane Cuma) araması netlik kazandı. 2020 Yılının Black Friday indirimlerinin tarihleri açıklandı. Bu yıl çoğunlukla internet üzerinden yapılacak olan Efsane Cuma indirimleri ne zaman oluyor?

BALCK FRİDAY (EFSANE CUMA) 2020 NE ZAMAN?

Black Friday (Efsane Cuma) 27 Kasım 2020 Cuma günü olacak.

TÜRKİYE'DE BLACK FRİDAY (EFSANE CUMA) BU YIL NASIL OLACAK?

Dünya çapında ve ülkemizde salgını devam eden koronavirüs salgınından dolayı, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha farklı bir Black Friday (Efsane Cuma) yaşanacağı tahmin ediliyor. Fakat detayları henüz netleşmedi. Black Friday'ın (Efsane Cuma) Türkiye'de nasıl uygulanacağı belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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