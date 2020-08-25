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25.08.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

BM Göç Ajansı’ndan Kilis’e kütüphane

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri yoğun göç alan kentlerin başında gelen Kilis’te eğitim-öğretim ve kültür alanındaki eksikliği gidermek için Birleşmiş milletler (BM) Göç Ajansı tarafından Suriyeli ve Türk öğrenciler için kütüphane kuruldu.

BM Göç Ajansı’ndan Kilis’e kütüphane
NAMIK DURUKAN Ankara

 

1Nihat Ferah Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan kütüphane, kentte yaşayan Suriyelilerin yanı sıra Türk öğrenciler arasında da sevinçle karşılandı. Bilgisayarla donatılan ve ve ücretsiz internet erişimi imkanı sağlanan kütüphanede her yaş grubuna hitap eden çeşitli alanlardan 15 bin kitap bulunuyor. Son yıllarda artan Suriyeli genç nüfusun, eğitim ve kültür ihtiyaçlarını karşılamada odak noktası olan kültür merkeziyle, çocukların kitap okuma oranının artırılması, araştırarak öğrenmeye teşvik edilmesi amaçlanıyor. Kent nüfusunun yüzde 55’nin Suriyelilerden oluştuğunu söyleyen Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, “İlk etapta eğitim merkezi ve kütüphaneden 2 bin öğrencinin aktif yararlanmasını bekliyoruz. Merkezde şu anda 6 öğretmenle çalışma yapılıyor” diye konuştu.

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