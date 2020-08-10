Bodrum’daki lüks evini 16 milyon Euro'ya ‘Çılgın Türk’e sattı

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Mandarin Oriental Bodrum’daki lüks evini elden çıkardı. Şahenk, işlerini yoluna koymak için iş hayatında küçülmeye giderken, özel hayatında da bunu uyguluyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Mandarin Oriental’ın yapımı sırasında iki ev birden alan Şahenk, iki evi birleştirerek nerdeyse devasa bir malikâne yaptırmıştı. Özel olarak yapılan lüks evini ise ‘Borsa Kralı’ olarak tanınan Ahmet Okumuş satın almış.

ABD finans piyasasında ‘Genç Türk’ olarak tanınan, ‘Wall Street’in çılgın çocuğu’ Ahmet Okumuş, 2012 yılında da Feyyaz Tokar Yalısı’nı 25 milyon dolara satın alarak, eşi Melis Okumuş’a hediye etmişti. Ahmet Okumuş’un, Ferit Şahenk’in ultra lüks yazlık evini 16 milyon Euro’ya aldığı söyleniyor.

İŞE 100 DOLARLA BAŞLADI

ABD’de fon yöneticiliği yapan Ahmet Okumuş, aralarında Türk milyarderlerin de olduğu dünya devlerinin servetlerini yönetiyor. Ülkenin en ünlü ekonomi yazarlarından Jack D. Schwager tarafından yazılan “Borsa Sihirbazları” isimli kitaba da konu olan Okumuş işe, 1987 yılında henüz 18 yaşındayken 100 dolar ile başlamış.