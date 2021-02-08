MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Boğaziçi Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci kimdir, nereli? (Özgeçmişi)
ABONE OL
08.02.2021 - 16:15 |

Boğaziçi Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci kimdir, nereli? (Özgeçmişi)

Son zamanlarda gündemdeki yerini koruyan Boğaziçi Üniversitesi haberlerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atanan Melih Bulu'nun yarımcıları belli oldu. Bu isimlerden biri Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu. Vatandaşlar ise Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci kimdir, nereli sorularına cevap aramaya başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci kimdir, nereli? (Özgeçmişi)

Son dakika haberlere göre, üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Prof. Dr. Metin Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesine 1 Ocak'ta Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Rektör olarak atanması sonrası üniversitenin üst yönetim kadrosu şekillenmeye başlandı.

Buna göre rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi.

PROF. DR. NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında, eğitimi hangi alanda?
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Melih Bulu kimdir? CV (özgeçmiş) erişimi | Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu nereli?

 

'Alg patlaması' İzmit Körfezi'nin rengini değiştirdiİzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinde oluşan renk değişiminin alg patlamasından kaynaklandığı bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika... İSKİ duyurdu! İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi

Son dakika... İSKİ duyurdu! İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi Değil Hemen Keşfet