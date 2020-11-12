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12.11.2020 - 12:46 | | İHA

Boğularak öldürülen üniversiteli Tuba son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’de yalnız yaşadığı apartta erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş son yolculuğuna uğurlandı. Covid-19 testi pozitif çıktığı için önlemler altında toprağa verilen Tuba’nın babası, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, yalnız kaldığı apart odasına gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

Cinayet zanlısı Eray H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; hayatını kaybeden Cennet Tuba Tokbaş, bugün yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tuba’nın fotoğrafı ve çiçeklerle törene katılan arkadaşları ve yakınları, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Tuba’nın cenazesi önlemler altında toprağa verildi.

“BİRLİKTE YAŞADIKLARI DOĞRU DEĞİL”

Cenaze töreninde birbirine destek olmaya çalışan baba Murat ve anne Okşan Tokbaş, bazı basın organlarında yer alan Tuba ile katilinin birlikte yaşadığı şeklindeki haberlere tepki gösterdi. Acılı anne konuşmakta güçlük çekerken, baba Murat Tokbaş ise “Kızım ile katilin birlikte yaşadıkları doğru değil. Kızım tek başına yaşıyordu. Yaklaşık 1,5 aylık bir arkadaşlıkları vardı. Katil, kızımın odasına nasıl girdi ve neler yaşandı bilmiyoruz. Yapılacak araştırma sonucu belli olacak. Kızını kaybetmiş bir baba olarak, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

KATİLİYLE AYNI KAREDE

Denizli’de kaldığı apartta erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş’tan geriye, son 1 haftalık yaşantısından kesitlerin yer aldığı klip kaldı. Görüntülerde, Tuba ile katilinin bir düğüne giderken aynı araçta çekilmiş mutluluk anları yer aldı.

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

Boğularak öldürülen üniversiteli Tuba son yolculuğuna uğurlandı

Boğularak öldürülen üniversiteli Tuba son yolculuğuna uğurlandı

Boğularak öldürülen üniversiteli Tuba son yolculuğuna uğurlandı

    Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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