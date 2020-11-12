Boğularak öldürülen üniversiteli Tuba son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, yalnız kaldığı apart odasına gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

Cinayet zanlısı Eray H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; hayatını kaybeden Cennet Tuba Tokbaş, bugün yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tuba’nın fotoğrafı ve çiçeklerle törene katılan arkadaşları ve yakınları, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Tuba’nın cenazesi önlemler altında toprağa verildi.



“BİRLİKTE YAŞADIKLARI DOĞRU DEĞİL”

Cenaze töreninde birbirine destek olmaya çalışan baba Murat ve anne Okşan Tokbaş, bazı basın organlarında yer alan Tuba ile katilinin birlikte yaşadığı şeklindeki haberlere tepki gösterdi. Acılı anne konuşmakta güçlük çekerken, baba Murat Tokbaş ise “Kızım ile katilin birlikte yaşadıkları doğru değil. Kızım tek başına yaşıyordu. Yaklaşık 1,5 aylık bir arkadaşlıkları vardı. Katil, kızımın odasına nasıl girdi ve neler yaşandı bilmiyoruz. Yapılacak araştırma sonucu belli olacak. Kızını kaybetmiş bir baba olarak, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

KATİLİYLE AYNI KAREDE

Denizli’de kaldığı apartta erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş’tan geriye, son 1 haftalık yaşantısından kesitlerin yer aldığı klip kaldı. Görüntülerde, Tuba ile katilinin bir düğüne giderken aynı araçta çekilmiş mutluluk anları yer aldı.

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.