Boran İsminin Anlamı Nedir? Boran Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Boran, Türkçe bir kelimedir ve rüzgar anlamına gelmektedir. Erkek çocukları için tercih edilen bu isim rüzgar isimleri içerisinde yer almaktadır. Baran kelimesi ile birbirine yakın bir kelimedir. Baran Farsçada yağmur anlamına gelmektedir. Bu iki kelime anlam ve okunuş bakımından birbirine benzer.



Boran Ne Demek?



Esasen Amerika’da sıklıkla karşılaşılan bir rüzgarın ismidir. Bu rüzgarın özelliği tipi şeklinde olması ve yağmurla birlikte gerçekleşmesidir. Sibirya’nın uçsuz bucaksız steplerinde bu fırtınaya rastlamak mümkündür. Ayrıca Rusya’nın güney kısmında da bu yağmurlu fırtınaya rastlamak mümkündür.



Soğuk ve düz arazilerde ortaya çıkmaktadır. Boranla birlikte meydana gelen tipide yolculuk yapmak tehlikelidir. Türkiye'de de zaman zaman kış aylarında şiddetli tipi olayları meydana gelmektedir.



Bu rüzgarın görüş mesafesini sıfıra indirmesinin nedeni yerdeki toz halindeki karı yerden savurmasıdır. Yerden savrulan kar tipi haline gelerek görüş mesafesini sıfıra kadar indirmektedir. Boran rüzgarının esme gücü fırtınanın gücü ile doğrudan etkilemektedir. Boran, soğukla birleştiği zaman kısa sürede dondurucu bir güce ulaşmaktadır.



Boranlı tipide don vakalarına sıklıkla rastlanmaktadır. Ülkemizde yağmur veya karla birlikte esen sert rüzgara Boran denilmektedir. Ancak gerçek borana Kuzey kutbuna yakın olan Sibirya ve çevresinde rastlanır.



Boran İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Kuran-ı Kerim’de geçen isimler Arapçadır. Boran Türkçe bir kelimedir ve Kuran’da geçen isimlerden değildir. Kuran’da peygamberlerin ve Salih kişilerin isimleri geçmektedir. Boran ismi yakın zamanda kültürümüze yerleşmiş bir isimdir. Deniz, Derya ve Boran gibi isimlerin kullanımı Orta Asya kültürünün bir devamıdır.