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19.04.2020 - 16:33 | | DHA

Boş yolda takla atıp 50 metre sürüklendi!

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Boş yolda takla atıp 50 metre sürüklendi!

Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara yolu caddesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan yolda aşırı hız yapan U.T. yönetimindeki 16 JUL 37 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara sonra da elektrik direğine çarparak takla attı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, refüjdeki duvara çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü U.T kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından Ankara yolunda trafik tek şeride düşürüldü. Sürücü U.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

Sırp polisinden karantinaya uymayan kişiye dayakDünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına ilişkin birçok ülkede karantina uygulaması devam ediyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp polisi, sokağa çıkma yasağına uymayan bir vatandaşı tokatladı. Sosyal medyada yayılan görüntüler ülkede tepkilere neden oldu.
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