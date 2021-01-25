MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Boşanmak isteyen eşinin falçatayla saldırdığı Hanna, korku içerisinde yaşıyor!
ABONE OL
25.01.2021 - 12:25 | | DHA

Boşanmak isteyen eşinin falçatayla saldırdığı Hanna, korku içerisinde yaşıyor!

İstanbul’da boşanma aşamasında olduğu eşi Mesut Öztürkmen’in (44) bir alışveriş merkezinde falçata ile saldırması sonucu yüzünden yaralanan Ukraynalı Hanna Butym (28), çok korktuğunu söyleyerek "O beni öldürmeye gelmişti, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Boşanmak isteyen eşinin falçatayla saldırdığı Hanna, korku içerisinde yaşıyor!

Olay, 15 Ocak günü Barkırköy’de bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Eşinin kız kardeşinin sosyal medya hesaplarını takip ederek Kocaeli’den İstanbul’a gelen Mesut Öztürkmen, alışveriş merkezinde kendisinden boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Hanna Butym’i takip ederek saldırdı. Elinde bulunan falçata ile Hanna Butym’in yüzünü kesen Öztürkmen’i çevrede bulunan kişiler engelledi. Olayın ardından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, Öztürkmen olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mesut Öztürkmen, Bakırköy Nöbetçi 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMAK İSTEMİŞ’

Olayın ardından yüzünün yarısının felç olduğunu ve korku dolu günler yaşadığını belirten Hanna Butym, “Ben Mesut Öztürkmen ile 2,5 yıl evli kaldım. İyi bir yaşamım yoktu onunla beraberken. Çalışmıyordu, bana, çocuklara ve kendine bakmıyordu. Beni dövüyordu, şiddet uyguluyordu ve başka kadınlarla konuşuyordu. Ben bu şekilde yaşamak istemedim ve boşanma davası açtıktan sonra Ukrayna’ya gittim. Adresimi bilmiyordu, nerede yaşadığımı bilmiyordu ama sürekli bana hem cep telefonundan hem de sosyal medya hesaplarından yazıyordu, tehdit ediyordu. Ben seni öldüreceğim, senin kız kardeşini ve ailendeki 4 kişiyi öldüreceğim diyordu. Adresimi bilmiyordu ama beni hep bulmak için çalışıyordu. Ben seni bir gün bulup öldüreceğim diye yazıyordu bana” dedi.

‘AMACI YARALAMAK DEĞİL ÖLDÜRMEKTİ’

Olayın ardından Mesut Öztürkmen’in polise verdiği ifadesinde kendisini öldürmek için geldiğini söylediğini iddia eden Hanna Butym şöyle konuştu:

“Benim kız kardeşim eşiyle beraber İstanbul’a tatile gelince onların yanına geldim onunla görüşmek için. Bir alışveriş merkezine gidip vakit geçirdik ve oradayken beni buldu. Nasıl bulduğunu bilmiyorum ama kız kardeşim 2 gün önce sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmıştı, alışveriş merkezinin ışıklarını çekip atmıştı. İki gün sonra yine alışveriş merkezine gittik. Mesut Öztürkmen polise de 2 gün orada beklediğini söylemiş. Arkamdan geldi saçımdan tuttu ve yüzümü kesti. Boğazımı kesmeye çalışmış ama onu tutmuşlar o yüzden yapamamış. Beni öldürmeye çalışmış Mesut Öztürkmen polise öyle söylemiş.”

‘ESKİ YÜZÜME KAVUŞMAK İSTİYORUM’

Yüzünün yarısının felç kaldığını ve birçok refleksi kullanamadığını söyleyen Hanna Butym, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda o cezaevinde ve ben korkuyorum. Erkenden dışarı çıkar diye korkuyorum. Çok ceza almasını ve cezaevinde uzun süre kalmasını istiyorum. Korkuyorum çünkü. Yüzümde şu anda yaralar var, şu an yüzümün yarısını hissetmiyorum. Kaşım çalışmıyor, gülme refleksi çalışmıyor ve bir doktorun bana yardım etmesini istiyorum, eski yüzüme kavuşmak istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde vermek istiyorum' deyip duyurdu: Taksitleri ertelendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak İl kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Kongrede 'bir müjde vermek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esnaf ve sanatkarlara kullanılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 6 aylık dönemdeki ödenmesi gereken taksitleri ertelenmiştir' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı dehşet saçtı: 3 yaralı...

Son dakika: Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı dehşet saçtı: 3 yaralı...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

Afgan kadından 10 gün sonra acı haber!

Afgan kadından 10 gün sonra acı haber!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet