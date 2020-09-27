27.09.2020 - 12:00 | | DHA
Botoks sonrası ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı!
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz'a botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.
Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden Kübra Boyraz Solmazgil, botoks yaptırdıktan sonra evine döndü. Evine fenalaşan Boyraz, babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti. Kızının ölümünden şüphelenen baba Boyraz, suç duyurusunda bulundu.
Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan daha sonra da serbest bırakılan 5 kişiden biri olan Erdal D. savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı, tutuklanıp cezaevine gönderildi
Arnavutköy'de parkta silahlı kavga: 1 yaralıArnavutköy'de aralarında husumet olan iki kişi, onlarca çocuk ve ailenin bulunduğu parkta silahlı kavgaya tutuşunca kan aktı. Meydana gelen olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. Bacağından vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.