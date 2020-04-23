Brüt Ne Demek? Brüt Maaş Neyi Kapsar, Ne Anlama Gelir?

Brüt ağırlık ve brüt kazanç/ maaş ifadeleri ile bütünleşmiş bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır.

Brüt Ne Demek?

Brüt kelimesi farklı iki anlamı ile de sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle ürün ağırlıklarına ve para ödemelerinde kullanılan kelimedir.

Brüt, kesintisi olmayan, çıkarılması gereken kısmın çıkarılmamış hali demektir. Net tutar ya da ağırlık ile kesinti olacak tutar ya da ağırlığın toplam halidir.

Aylık ücretlerin kesintisiz haline brüt maaş denilmektedir. Brüt kelimesinin ikinci anlamı ise ağırlıklar için kullanılmaktadır. Bu anlamı darısı çıkarılmamış olan demektir.

Brüt Maaş Neyi Kapsar, Ne Anlama Gelir?

Brüt maaş işveren tarafından ödenen tüm paradır. Bu paradan çalışana ait vergi kalemleri ve giderler çıkarılarak net maaş miktarı çalışana ödenmektedir. Brüt maaş vergi kalemleri, sigorta, özel giderlerin ve net maaş tutarını kapsamaktadır. Çalışanın eline geçen para kısmı ise, net maaş olarak ifade edilir.

Brüt maaş, bir çalışanın sigorta vergi gibi kesintilerin yapılmadan önceki maaş tutarıdır. Brüt maaştan yapılması gereken kesintiler yapıldıktan sonra net maaş miktarına ulaşılır. Net maaş kesintileri yapılmış ve kişinin eline geçen olan tutardır.