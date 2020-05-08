MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri Bu hafta Bim aktüel kataloğu ürünleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Bim Anneler Günü fırsatları...
ABONE OL
08.05.2020 - 09:47 |

Bu hafta Bim aktüel kataloğu ürünleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Bim Anneler Günü fırsatları...

Bim 8 Mayıs aktüel kataloğu tüketiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu 10 Mayıs tarihinde Anneler Günü kutlanacak. Bim aktüel kataloğunda Anneler Günü için takıdan teknolojik aletlerine kadar çeşitli avantajlar bulunuyor. Bu hafta Bim 8 Mayıs aktüel kataloğu 6 Mayıs tarihinde satışa çıkarıldı.İşte bu hafta Bim aktüel kataloğu ürünleri ve Bim çalışma saatleri...

Bim aktüel kataloğu ürünleri her hafta tüketicilerle buluşuyor. Bim'in aktüel kataloğu fırsatları salı ve cuma günleri raflarda yerini alıyor. Bu hafta 8 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri ise 6 Mayıs tarihinde satışa sunuldu. Bu hafta Bim'de neler olduğu ve Bim'in saat kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Peki Bim çalışma saatleri nedir? İşte Bu hafta Bim aktüel kataloğu fırsatları...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

 Bim 09.00-21.00 arasında hizmet veriyor.

Bu hafta Bim aktüel kataloğu ürünleri Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor İşte Bim Anneler Günü fırsatları...

Bu hafta Bim aktüel kataloğu ürünleri Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor İşte Bim Anneler Günü fırsatları...

Bu hafta Bim aktüel kataloğu ürünleri Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor İşte Bim Anneler Günü fırsatları...

Bu hafta Bim aktüel kataloğu ürünleri Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor İşte Bim Anneler Günü fırsatları...

Adana'da narkotik uygulamasına helikopter desteğiAdana'da 540 polisle helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı. Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde 540 polisin katıldığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, yasağın kalktığı iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, yasağın kalktığı iller hangileri?

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Bakan Koca bu fotoğrafla duyurdu!

Bakan Koca bu fotoğrafla duyurdu!

Sıradaki Haber