08.05.2020 - 09:47 |
Bu hafta Bim aktüel kataloğu ürünleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Bim Anneler Günü fırsatları...
Bim 8 Mayıs aktüel kataloğu tüketiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu 10 Mayıs tarihinde Anneler Günü kutlanacak. Bim aktüel kataloğunda Anneler Günü için takıdan teknolojik aletlerine kadar çeşitli avantajlar bulunuyor. Bu hafta Bim 8 Mayıs aktüel kataloğu 6 Mayıs tarihinde satışa çıkarıldı.İşte bu hafta Bim aktüel kataloğu ürünleri ve Bim çalışma saatleri...
Bim aktüel kataloğu ürünleri her hafta tüketicilerle buluşuyor. Bim'in aktüel kataloğu fırsatları salı ve cuma günleri raflarda yerini alıyor. Bu hafta 8 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri ise 6 Mayıs tarihinde satışa sunuldu. Bu hafta Bim'de neler olduğu ve Bim'in saat kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Peki Bim çalışma saatleri nedir? İşte Bu hafta Bim aktüel kataloğu fırsatları...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Bim 09.00-21.00 arasında hizmet veriyor.