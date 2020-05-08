Bu hafta Bim aktüel kataloğu ürünleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Bim Anneler Günü fırsatları...

Bim aktüel kataloğu ürünleri her hafta tüketicilerle buluşuyor. Bim'in aktüel kataloğu fırsatları salı ve cuma günleri raflarda yerini alıyor. Bu hafta 8 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri ise 6 Mayıs tarihinde satışa sunuldu. Bu hafta Bim'de neler olduğu ve Bim'in saat kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Peki Bim çalışma saatleri nedir? İşte Bu hafta Bim aktüel kataloğu fırsatları...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bim 09.00-21.00 arasında hizmet veriyor.







