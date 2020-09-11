Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı vatandaşların gündemine geldi. Koronavirüs Türkiye'ye mart ayında geldi ve sonrasında bazı tarihlerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Uzmanlar, toplumun neredeyse bir yıla yaklaşan salgın nedeniyle motivasyonunu kaybettiğini, mesafe duyarlılığını yitirildiğini belirtiyor. Başta Ankara olmak üzere salgının arttığı il ve ilçelerde hafta sonları için sokağa çıkma yasağı, park yasağı, sokak denetimlerinin arttırılması gibi planlamalar yapılıyor.

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Henüz sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama gelirse detaylar haberimizde yer alacak.