08.06.2020 - 19:17 |
Bu hafta sonu yasak var mı? 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sokağa çıkma yasağına ilişkin aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası vazgeçilen uygulama ile ilgili vatandaşlar, bu hafta sonu yasak olacak mı sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili son durum...
Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bir süredir sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız, yasakların ne zaman sona ereceğine dair araştırmalar yapıyor. Geçtiğimiz hafta önce uygulanacağı açıklanan ancak daha sonra iptal edilen konuyla ilgili bu hafta yasak olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı...
BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?
Bu hafta sonu yasak olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer alacak...
‘Sıla’ yolculuğunda bu yıl rekor kırılabilirHer yıl haziran ayında memleket hasretiyle yollara düşen gurbetçiler, corona virüs önlemleri arasında Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Alınan tedbirleri ve çalışmaları Kapıkule Sınır Kapısı'nda inceleyen Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, corona virüs sürecinde Türkiye'nin mücadelesi ve aldığı tedbirlerin olumlu etkisinden dolayı bu yıl daha yoğun bir geliş beklediklerini ifade etti.