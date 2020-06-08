Bu hafta sonu yasak var mı? 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bir süredir sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız, yasakların ne zaman sona ereceğine dair araştırmalar yapıyor. Geçtiğimiz hafta önce uygulanacağı açıklanan ancak daha sonra iptal edilen konuyla ilgili bu hafta yasak olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı...



BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?



Bu hafta sonu yasak olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer alacak...