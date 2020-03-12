Bu sabah İzmir! Maskeli önlem

Sağlık Bakanı Koca'nın Türkiye'de corona virüs vakası tespit edildiğini açıklaması üzerine halk önlem almaya başladı. İzmir'de her gün binlerce kişinin bulunduğu Halkapınar Metro İstasyonu'nda, corona virüsten korunmak için maske takanlar olduğu görüldü.

Sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için otobüs, metro, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanan bazı kişiler, maske takarak, virüse karşı önlem aldı.

Bazı kişiler ise normal yaşantısına devam ettiğini söyledi.