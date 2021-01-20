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20.01.2021 - 07:00 |

Burhan Kuzu’nun dosyası Yargıtay’da

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesi olayında ismi geçen Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında açılan dava dosyası, Yargıtay’a gönderildi.

Burhan Kuzu’nun dosyası Yargıtay’da
ELİF ALTIN İstanbul

 

Zindaşti’nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarını arayarak tavsiye ve telkinde bulunduğu iddiasıyla eski AK Parti milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında ‘nüfuz ticareti’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ancak Kuzu, 1 Kasım 2020’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz celse İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde eski Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan’ın yargılandığı dosya ile Kuzu’nun yargılandığı dosyanın birleştirilmesi talebinde bulundu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin kabul etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi.

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