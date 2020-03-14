MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Burhan Pazarlama' son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL
14.03.2020 - 18:31 | | DHA

'Burhan Pazarlama' son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı "Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan, son yolculuğuna uğurlandı.

'Burhan Pazarlama' son yolculuğuna uğurlandı

Vapur hatlarında satış yaparak "Burhan Pazarlama" olarak ünlenen Burhan Demircan 71 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Demircan için Ataşehir Örnek Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kardeşi Türkan Demircan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demircan, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Burhan Pazarlama son yolculuğuna uğurlandı

Kardeşi Turan Demircan "Ağabeyim bu işi yaklaşık 65 sene yaptı. Senelerdir vapurlarda kaliteli ürünler sattık. Vatandaşlar tanır bizi. Hep güler yüzlüydü. Müşteriye saygıyı, hürmeti eksik etmezdi. Mesleğine çok saygılıydı" dedi.

Burhan Pazarlama son yolculuğuna uğurlandı

Marmaris'te sahiller güneşli havada dolduMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı görenler, sahillere akın etti. Plaj ve sahil yürüyüş yollarındaki insan yoğunluğu göze çarptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Yurt dışındaki Türk vatandaşlar salı gününe kadar dönebilecek

Son dakika | Yurt dışındaki Türk vatandaşlar salı gününe kadar dönebilecek

İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

Sıradaki Haber