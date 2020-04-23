Burjuva Ne Demek? Tdk'ya Göre Burjuvalık Ve Burjuvazi Ne Anlama Gelir?

Burjuva kelimesi köken olarak Fransızcadır ve birden fazla anlamı bulunmaktadır. Kelimenin anlamını öğrenerek, içinde burjuva geçen cümleleri anlayabilirsiniz. Bazı TV programlarında bu kelimeyi duymuş, gazete veya dergilerde yer alan makalelerde karşılaşmış olabilirsiniz.

Burjuva Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Burjuva kelimesi TDK'ya göre şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan ve orta sınıftan olan, kent soylu anlamlarına gelmektedir. Günlük hayatta genellikle, o kişi çok burjuvadır, burjuva kesimdendir ya da o kişinin davranışları tıpkı bir burjuva gibidir gibi kalıplarda veya cümlelerde, kelimenin kullanılışına tanık oluruz. Bu cümlelerde ise daha çok şehirlerde yaşayan, üretim araçlarını elinde bulunduran ve geçim seviyesi halkın geri kalanından üstün olan anlamlarında kullanılmaktadır.

TDK'ya Göre Burjuvalık ve Burjuvazi Kelimeleri Ne Anlama Gelmektedir?

TDK'ya göre burjuvalık, burjuva olma durumu anlamına gelmektedir. Burjuvazi ise yine TDK'ya göre burjuva sınıfı, kent, soyluluk anlamlarına gelmektedir.