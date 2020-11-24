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24.11.2020 - 10:23 | | DHA

Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı

Bursa'da dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Evdeki patlamadan yara almadan kurtulan 2’si kadın 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cemre Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandaki bir daireden patlama sesi duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri patlamanın olduğu daireye girdi. Ekipler, evden barut kokusu geldiğini ve salon kısmının hasar gördüğünü tespit etti.

Bunun üzerine evdeki Nur  A. (23), Şebnem A. (27) ve Oğuzhan B.(33) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, çok sayıda kovan ve silah yapımında kullanılan çeşitli makineler ele geçirildi. Olay yeri İnceleme ekipleri, evdeki patlamanın nedenini bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2’si kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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