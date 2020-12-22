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22.12.2020 - 17:37 | | DHA

Bursa'da kayıp genç arkadaşının evinde ölü olarak bulundu

Bursa'da, arkadaşlarının yanına gittiğini belirterek evden ayrılan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Muhammed Ali Aydın, arkadaşı H.A.'nın evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Aydın'ın silahla vurulduğu tespit edildi.

Kayıp genç ölü olarak bulundu
Kayıp genç ölü olarak bulundu
Kayıp genç ölü olarak bulundu
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Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, 75. Yıl Mahallesi Yeşil Sokak’taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Geçen Cumartesi günü Muhammed Ali Aydın (19), arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. 4 gündür Aydın'dan haber alamayan ailesi ve arkadaşları, Muhammed Ali Aydın’ın yanına gittiği arkadaşı H.A.’nın  (20) evine baktı. Aydın’ın arkadaşları dakikalarca kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca, binanın üst katında oturanlardan yardım istendi. Komşuların yardımıyla H.A.’nın evine, arka pencereden giren 3 arkadaş, Aydın’ı evdeki koltuğun üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşları, uyandırmaya çalıştıkları Aydın’ın nefes almadığını fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİ BULAN GENÇLER GÖZALTINDA

Aydın’ın cesedini inceleyen polis ekipleri, kıyafetlerde kan izlerine rastlayınca konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine ve Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verdi. Vücudunda herhangi bir yaralanma olup olmadığını kontrol eden sağlık ekipleri, Aydın’ın silahla kasığından vurulduğunu tespit etti. Polis, Aydın’ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlatırken, cesedi bulan 3 arkadaşını da gözaltına aldı.

Öte yandan Muhammed Ali Aydın’ın ağabeyleri durumu öğrenince olay yerine geldi. Burada birbirlerine sarılarak ağlayan gençleri, polis ekipleri sakinleştirdi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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