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27.07.2020 - 17:03 | | DHA

Bursa'da, kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da, 9 katlı bir binanın zemin katındaki kolonlarda çatlama meydana geldi. Gürültü ve hafif sarsıntıyla uyanan bina sakinleri, panikle dışarı çıktı. Binada oturan 21 dairedeki yaklaşık 70 kişi, geçici olarak akrabalarının yanına yerleşirken, komşu binalarda oturanlar ise binanın yıkılma tehlikesine karşı tedirgin olduklarını belirtti.

Bursa'da, kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi!

Olay, geçen cumartesi gecesi Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerindeki 9 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın zemin katındaki 3 kolonda çatlama meydana geldi. Gürültü ve hafif sarsıntıyla uyanan bina sakinleri, panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde binanın hasarlı olduğunun tespit edilmesi üzerine Mudanya Belediyesi ve polis ekipleri tarafından bina gece saatlerinde boşaltılarak, tahliye edildi. Binada bulunan 21 dairedeki yaklaşık 70 kişi, evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Evlerinden çıkan bina sakinleri, geçici olarak çeşitli ilçelerdeki akrabalarının yanına yerleşti.

'MAKİNEDE ÇAMAŞIRLARIM DURUYOR'

Tahliye edilen evin 5'inci katında oturan Kuzey Algül, o gece yaşananları anlattı. Bir anlık panikle evden çıktıklarını söyleyen Algül, "Boşaltılan binamıza bir an önce teknik ekibin gelip bakmasını istiyoruz. Burada oturan 21 hane var. Yaklaşık 70 kişiye yakın insan var. Bayram üstü aşırı bir mağduriyet söz konusu. Ben şuan işe gitmek zorundayım ama yetkililer bize bir an önce binadaki eşyaları almamızı söylüyor. Bütün eşyalarımı bir anda nasıl alabilirim? Yetkililere sesleniyorum, bir an önce lütfen duyarlı olsunlar. Bayram öncesi site sakinlerini mağdur etmeyelim. Olay günü evdeydim. En alt kısımdaki kolonda yırtık tespit edilmiş. 1999 depreminde de buradaydım. Bundan daha kötü durumda olan binalara o dönem oturma izni verildi. Sağlamlaştırıldı ve orada insanlar şu an ikamet ediyor. O gece o kadar panikle biz evimizi boşalttık ki, benim daha çamaşır makinemde çamaşırlarım duruyor. Tedbir amaçlı boşaltıldı ama bu işin sonunun gelmesini istiyoruz" dedi.

'BİZDE DE TEDİRGİNLİK VAR'

Hasar gören binanın karşı tarafında esnaf olan Serhat Çelik, "Pazar gecesi saat 1 sıralarında birden bağırma sesleri duyduk. Hep beraber dışarıya çıktığımızda binanın yıkılma tehlikesi olduğunu söylediler. Gerekli mercileri hemen aradık. Binaya indiğimizde kolonların patladığını gördük. binayı tahliye ettiler. Binada oturanları çeşitli yerlere yerleştirdiler. Yıkılma tehlikesi çok yüksek. Bina, 9 katlı bir bina. 9 katın alt kısmındaki toprak sanırım kaydı. Bu da kolonların patlamasına sebep oldu. Bizler de burada komşuyuz, bizlerde de tedirginlik var. Bütün herkes bu durumdan şikayetçi. Belediye çalışmalarını sürdürüyor. Umarım en kısa zamanda sonuç bulunur" diye konuştu.

'KORKUDAN BALKONA ÇIKAMIYORUZ'

Hasarlı binanın yan tarafındaki binada oturan Hasan Keskin, kendilerinin de tedirgin olduğunu belirterek, "Bu sitenin yan bloğunda oturuyorum. Bu olaydan dolayı biz de mağdur durumdayız. Çünkü gece uyuyamıyoruz, rahatsız oluyoruz. Bir kolonun patlaması ve yan yatması bizleri tedirgin ediyor. Devlet büyüklerimizden bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz. Biz geceleri uyuyamıyoruz. Korkudan balkona çıkıp çay bile içemiyorum. Devlet büyüklerimizden bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

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