01.09.2020 - 11:31 |
Bursluluk sınav giriş belgesi nasıl alınır 2020? İşte İOKBS sınav giriş belgesi alma ekranı...
Bursluluk sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Haziran ayında yapılacak olan bursluluk sınavı eylül ayına ertelenmişti. Sına kısa bir süre kala ise adaylar sınav giriş belgesi ile ilgili detayları araştırıyorlar. İşte İOKBS bursluluk sınav giriş belgesi alma ekranı...
Bursluluk sınav giriş belgesi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencilerin gireceği İOKBS sınavı 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.Bursluluk sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2020 sınav giriş belgesi nasıl alınacak? İşte detaylar...
BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların gireceği İOKBS sınavı giriş yerleri, http://www.meb.gov.tr/ adresinden alınabilecek.
BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
05 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00’da İOKBS bursluluk sınavı gerçekleştirilecek.
Pala ve sopalı esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndüBursa'da alacaklı olduğu eski çalıştığı dönerciye giden adam patronuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın cadde ortasına kavgaya dönüştüğü olayda pala ve sopalar konuştu. Kavga sırasında 1 kişi palayla yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.