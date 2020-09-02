Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılacağı İOKBS için artık sayılı günler kaldı. Sınavın zamanı ve saati yoğun bir şekilde araştırılırken sınav giriş belgelerinin nasıl çıkarılacağı da sorgulanıyor.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) hafta sonu gerçekleşecek. Binlerce öğrenci hazırlıklarını sürdürüyor ve heyecan da tavan yapmış durumda... Sınav yaklaşırken Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? soruları artmış durumda...
2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.
5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ