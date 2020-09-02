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02.09.2020 - 12:43 |

Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılacağı İOKBS için artık sayılı günler kaldı. Sınavın zamanı ve saati yoğun bir şekilde araştırılırken sınav giriş belgelerinin nasıl çıkarılacağı da sorgulanıyor.

Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) hafta sonu gerçekleşecek. Binlerce öğrenci hazırlıklarını sürdürüyor ve heyecan da tavan yapmış durumda... Sınav yaklaşırken Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? soruları artmış durumda...

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.

5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

Son Dakika: Muharrem İnce hakkında ihraç talebi iddiası!Son dakika gelen habere göre; 4 Eylül'de 'Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlatacağını açıklayan Muharrem İnce hakkında ihraç talep edildiği iddia edildi.
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