Büyük Kan Dolaşımı Nedir? Büyük Kan Dolaşımının Başladığı Yer Ve Sırasıyla İzlediği Yol

Kan dolaşımı kalbin çalışması ile gerçekleşir. Akciğerden alınan oksijenin tüm vücutta kullanılabilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda oksijen ile birlikte besin öğeleri de kan yolu ile taşınır. Bunun yanında vücutta oluşan atıklarında hücrelerden uzaklaştırılabilmesi kan yolu ile gerçekleşmektedir. Küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Vücutta kirlenen kanın temizlendiği dolaşım türü küçük kan dolaşımıdır. Sağ karıncıkta başlaya ve sol kulakçıkta biten dolaşımdır. Sağ karıncıkta bulunan kirli kanın akciğerlerde temizlenip sol kulakçığa gelmesi ile oluşmaktadır.

Büyük Kan Dolaşımı Nedir?

Akciğer ’de temizlenen ve oksijen ile dolan kanın vücuda dağıldığı ve vücutta kirlenmiş olan kanın kalbe getirilmesi büyük kan dolaşımıdır. Büyük kan dolaşımı sırasında sol karıncıkta yer alan temiz kanın atardamarlar ve aort yoluyla bütün dokulara ve iç organlara dağıtılmasıdır. Ardından kılcal damarlar ile gelen karbondioksit ve oksijen değiştirilmektedir. Kanda biriken karbondioksit ile birlikte kirli kanın kalbin sağ kulakçığına gelmesi ile büyük kan dolaşımı gerçekleşmektedir.

Büyük Kan Dolaşımının Başladığı Yer ve Sırasıyla İzlediği Yol

İlk aşama: Kalpte bulunan sol karıncıktaki oksijeni bol olan, temiz kan bulunur. Temiz kan bu bölgeden bütün vücuda dağıtılmaktadır.

İkinci aşama: Kalpteki bütün vücuda yayılmış olan ana atardamar olan aorttur. Aort kanı hem alt hem de üst organlara dağıtmak ile görevlidir.

Üçüncü aşama: Vücutta bulunan kılcal damarların her biriyle bütün organ ve bütün dokulara kanın ulaşması sağlanır. Kılcal damalardaki kan içerisinde oksijen az miktarda bulunmaktadır. Vücuttaki döngüde karbondioksitin miktarının artmasıyla kılcal damarlardaki kan kirlenmektedir.

Dördüncü aşama: Toplardamarlarda bütün vücutta meydana gelen kirli kanın kalbe tekrar gelmesi sağlanır.

Beşinci aşama: Toplardamarlar aracılığı ile vücuttan toplanmış olan kirli kan kalbin sağ kulakçığına ulaşması ile büyük kan dolaşımı tamamlanmaktadır.

Sonuç olarak büyük kan dolaşımı kalpteki sol karıncıktan başlar tüm vücudu dolaştıktan sonra kanın sağ kulakçığında bitmektedir. Büyük kan dolaşımı oksijen ile zengin olan kanın tüm vücuda ulaştırılması ve karbondioksit ile zengin olan kanın ise kalbe geri dönebilmesini sağlayan dolaşımdır. Nefes alarak vücuda alınan oksijenin kullanılmasını ve nefes vererek vücuttan atılan karbondioksitin atılmasını sağlamaktadır.