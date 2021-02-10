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10.02.2021 - 11:59 |

Cacabey kimdir? Caca Bey doğum ve ölüm tarihi nedir? Tarihteki önemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye’nin ilk Milli Uzay Programı’nı açıkladı. Erdoğan "Mademki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Bu bizim hassas noktamız. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım." dedi. Bu açıklamaların ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Cacabey' önerisi gelirken "Cacabey kimdir? Caca Bey doğum ve ölüm tarihi nedir?" soruları peş peşe gelmeye başladı.

Cacabey kimdir? Caca Bey doğum ve ölüm tarihi nedir? Tarihteki önemi...

 

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi geldi. MHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sn Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamanın ardından astronot için Türk gökbilimci Cacabey'in ismini önermiştir" denildi. Bu gelişmenin hemen ardından "Cacabey kimdir? Caca Bey doğum ve ölüm tarihi nedir?" sorularına yanıt arandı.

CACABEY KİMDİR?

Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca’nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail, 1240’ta Kırşehir’de doğdu. Kırşehir’e büyük hizmetlerde bulunmuş, büyük ve tarihi şahsiyettir. Adı edebileşmiş bu devlet adamı “Cacabey” adıyla ün kazandı.

Selçukluların son yıllarında düzen bozulduğu için iller valiler ile yönetiliyordu. Eskişehir Emiri olarak görülen Caca Bey, bir süre Tokat’ta kaldıktan sonra Kırşehir’e bey oldu.

EMİRHOR OLAN ESEDDEDİN İSYANI’NI BASTIRDI

Kırşehir Beyi iken, Emirhor olan Eseddedin İsyanı’nı bastırdı. Elbistan Savaşı’na katıldı. Orada Mısır Memlük Sultanı Baybars’a esir düştü. Baybars bütün esirleri serbest bırakınca Caca Bey Şam’dan Kırşehir’e döndü. Bir hükümdar gibi Kırşehir’de hüküm süren Caca Bey’in ünü, kısa sürede her tarafa yayıldı.

MEVLANA, YAZDIĞI MEKTUPTA ONU ÖVEREK, BAŞARISINI TESCİL ETTİ

Genç yaşında zekasını göstererek üstün hizmetlerde bulunan Caca Bey, kısa zamanda büyükler arasına karıştı. Mevlana, yazdığı mektupta onu överek, başarısını tescil etti. Aralarındaki birçok görüşmede de bu konuyu dile getirdi. Özel Türkçe konuşan, emirleri ve devlet yazışmalarında Türkçe yazan Caca Bey, kendi idaresinde olan Hacı Bektaş ile de ilgilenmiş, onu himaye etti.

CACA BEY MEDRESESİ'Nİ YAPTIRDI

Anadolu’da birçok hayır kurumu yaptırdı. Bu arada Eskişehir’de bir cami ve bir han yaptırmış, 17 cami ve zaviyeyi de onarıma aldı. Kırşehir’de bu gün bir mimari anıt olarak yükselen Caca Bey Medresesi’ni de yaptırdı.

MEDRESEDE ASTRONOMİ ARAŞTIRMALARI YAPILIYORDU

Devrin fakültesi gözüyle bakılan bu binada Türkçe eğitimi veriyordu. Arapça ve Acem dili ile de eserleri vardır. Ayrıca İslam Hukuku ile felsefe ve tasavvuf dersleri de öğretiliyordu. Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu Cacabey Medresesi’nde kuyuya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı.

Bundan anlaşıldığına göre, bu medrese o dönemlerde astronomi araştırmaları yapılıyor, matematik, fizik, kimya gibi konularda eğitim veriyordu.

 

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