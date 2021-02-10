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10.02.2021 - 17:51 | | DHA

Caddede yürüyen sıpa kenti birbirine kattı!

Aydın’da başı boş gezen sıpa, trafiği birbirine kattı. Sürücülere zor anlar yaşadı. Sıpayı gören sürücüler Büyükşehir Belediyesine haber verdi. Yakalanan sıpa ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Caddede yürüyen sıpa kenti birbirine kattı!

Aydın'ın en işlek yerlerinden biri olan Adnan Mendes Bulvarı'nda, bugün saat 16.30 sıralarında, başı boş gezen sıpa trafikte zorlu anlar yaşattı.

Bir anda karşılarında sıpayı gören sürücüler hem şaşkına döndü hem de ne yapacaklarını bilemedi. Vatandaşların ilgiyle izlediği sıpa, kırmızı ışıkta araçlar ile bir süre bekledi. Ardından da Gençlik Caddesi'ne doğru ilerledi.

İhbar üzerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yakalanan sıpa, panelvan minibüse bindirilip, Aydın Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na götürüldü. Sıpanın kime ait olduğu ve caddeye nasıl geldiği araştırılıyor.

 

 

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