Bu akşam televizyonda Çakallarla Dans filminin 2. serisi yayınlanacak. 2012 yılında vizyona giren filmle ilgili detaylar araştırılmaya başlanırken 'Çakallarla Dans 2: Hastayız Dede oyuncuları kimler, konusu nedir?' soruları yoğunlaştı.

ÇAKALLARLA DANS 2: HASTAYIZ DEDE KONUSU

İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır.Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!

ÇAKALLARLA DANS 2 FİLMİNİN OYUNCULARI

Şevket Çoruh

İlker Ayrık

Timur Acar

Murat Akkoyunlu

Didem Balçın

Doğa Rutkay

Altan Gördüm

Ceyhun Yılmaz

Ömür Gedik

Nazenin Tokuşoğlu

Nihat Sırdar

Kenan Ece

Simge Fıstıkoğlu

Hakan Bilgin

Mehmet Ali Kaptanlar

Özge Uzun