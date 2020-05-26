Çakallarla Dans 2: Hastayız Dede oyuncuları kimler, konusu nedir?
Çakallarla Dans 2: Hastayız Dede bu akşam seyirci ile buluşacak. Türk komedi filmini henüz izlemeyenler konusunu ve oyuncuları merak ediyor. Bu nedenle 'Çakallarla Dans 2: Hastayız Dede oyuncuları kimler, konusu nedir?' sorusu sıklıkla soruluyor.
Bu akşam televizyonda Çakallarla Dans filminin 2. serisi yayınlanacak. 2012 yılında vizyona giren filmle ilgili detaylar araştırılmaya başlanırken 'Çakallarla Dans 2: Hastayız Dede oyuncuları kimler, konusu nedir?' soruları yoğunlaştı.
ÇAKALLARLA DANS 2: HASTAYIZ DEDE KONUSU
İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır.Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!
ÇAKALLARLA DANS 2 FİLMİNİN OYUNCULARI
Şevket Çoruh
İlker Ayrık
Timur Acar
Murat Akkoyunlu
Didem Balçın
Doğa Rutkay
Altan Gördüm
Ceyhun Yılmaz
Ömür Gedik
Nazenin Tokuşoğlu
Nihat Sırdar
Kenan Ece
Simge Fıstıkoğlu
Hakan Bilgin
Mehmet Ali Kaptanlar
Özge Uzun