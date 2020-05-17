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17.05.2020 - 19:57 |

Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, konusu nedir? Çakallarla Dans 4 başrol oyuncuları kimlerdir?

Sevilen komedi serisi Çakallarla Dans 4. filmiyle bu akşam izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, konusu nedir? Çakallarla Dans 4 başrol oyuncuları kimlerdir?

ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU NEDİR?

Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar...

ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCU KADORUSU VE YÖNETMENİ

Sevilen serinin baş kahramanları Şevket Çoruh, İlker Ayrık,Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’yu yeniden bir araya getiren filmin kadrosunda Didem Balçın, Hakan Bilgin, Derya Şensoy ve kadroya yeni katılan Hande Katipoğlu ve Tim Seyfi de yer alıyor. Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda da Deliormanlı filmine imza atan Murat Şeker oturuyor.

Kütahya'da 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındıKütahya'da Kabaklar, İnceğiz, Ortaca köyleri ile Yalnızsaray Mahallesi koronavirüs vakaları görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.
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