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26.02.2020 - 07:00 |

Çakıroğlu’nun katiline verilen ceza onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce, öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu öldüren Nurullah Semo’ya, “kasten öldürme” ve “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçlarından iki kez müebbet hapis cezası verilen istinaf kararı onandı. Dairenin kararında, sanığın, üyesi bulunduğu PKK silahlı terör örgütünün amaç ve faaliyeti doğrultusunda bu eylemi gerçekleştirdiği sonucuna varıldığı ifade edildi.

Çakıroğlu’nun katiline verilen ceza onandı

 

Ege Üniversitesi’nde 20 Şubat 2015’te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Tutuklanan Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nurullah Semo’ya “kasten adam öldürmek”ten ağırlaştırılmış müebbet, “örgüt adına suç işlemek” ve “örgüt üyeliği”nden ise 15 yıl hapis cezası verilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Semo’ya verilen iki müebbet hapis cezasını yerinde bulmuş, “örgüt adına suç işlemek” ve “örgüt üyeliği”nden verilen 15 yıl hapis cezasını ise kaldırmıştı. - ANKARA Milliyet

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