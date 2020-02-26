Çakıroğlu’nun katiline verilen ceza onandı

Ege Üniversitesi’nde 20 Şubat 2015’te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Tutuklanan Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nurullah Semo’ya “kasten adam öldürmek”ten ağırlaştırılmış müebbet, “örgüt adına suç işlemek” ve “örgüt üyeliği”nden ise 15 yıl hapis cezası verilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Semo’ya verilen iki müebbet hapis cezasını yerinde bulmuş, “örgüt adına suç işlemek” ve “örgüt üyeliği”nden verilen 15 yıl hapis cezasını ise kaldırmıştı. - ANKARA Milliyet