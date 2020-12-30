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30.12.2020 - 16:10 | | DHA

Çalıştığı bankadan 4,5 milyon çalıp Ukrayna'ya kaçtı

Sivas'ta özel bir banka şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç. iddiaya göre zimmetine geçirdiği 3,5 milyon liranın yanı sıra kasadan da 1 milyon lirayı alarak toplam 4,5 milyon lira ile Ukrayna’ya kaçtı.

Çalıştığı bankadan 4,5 milyon çalıp Ukrayna'ya kaçtı

Olay, geçen hafta kent merkezindeki özel bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesinde 15 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç., iddiaya göre sahte imza kullanarak müşterilerin hesabından 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Kendisinde bulunan anahtarla bankanın kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç., toplam 4,5 milyon lira ile kayıplara karıştı. Banka yetkilileri durumu fark ettikten sonra polise bildirdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere harekete geçerken M.Ç.'nin Ukrayna'ya kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BANKA YANINDAKİ DÜKKANIN SAHİBİ: KENDİSİNDEN BEKLEMEZDİK

Sivas'ta, çalıştığı özel bankanın şubesinden aldığı 4,5 milyon lira ile Ukrayna'ya kaçan güvenlik görevlisi Mustafa Ç.'nin, çevresinde 'iyi biri' olarak tanındığı öğrenildi. Toptancılar Sitesi'ndeki banka şubesinin yanında oto yıkamacı dükkanı bulunan Samet Arslan, "Mustafa ağabey, bizim komşumuz. Bize gelir, yemek falan da yerdik. Hiç beklemezdik kendisinden. Şüpheli bir hareketi yoktu ama son dönemlerde biraz durgundu. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Yurt dışına gittiği söyleniyor. Öyle fazla bir şey konuşmazdı" dedi.

 

Alışveriş merkezlerinde yılbaşı yoğunluğu!İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu. Öte yandan 4 günlük kısıtlama öncesi Eminönü'nde de yoğunluk oluştururken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.
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