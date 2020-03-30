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30.03.2020 - 10:56 | | DHA

Çanakkale’de karantinaya alınan köyde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı!

Çanakkale’nin Çan ilçesinde corona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Maltepe köyünde bugün sabah saatlerinde yaşlı bir kadın, hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale’de karantinaya alınan köyde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı!
Karantinaya alınan köyde yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı!
Karantinaya alınan köyde yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı!
Karantinaya alınan köyde yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı!
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 Çanakkale'de dün corona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünün giriş ve çıkışında önlem alan jandarma ekipleri, görevliler dışında hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor.

Vatandaşların evlerine çekildiği, sessizliğin hakim olduğu köye, bugün sabah saatlerinde ihbar üzerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı bir kadın hastayı alıp, pandemi hastanesi ilan edilen Çan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

 

 

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