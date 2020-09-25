Son dakika: Çapa'da dehşet! Dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı

Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi’nde, hasta yakının maske konusunda uyaran güvenlik görevlisi saldırıya uğramasına ilişkin kınama mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan mesajda, “İstanbul Tıp Fakültesi hastanemizde maske uyarısı yapan sağlık çalışanımıza yönelik çirkin saldırıyı lanetliyor; sorumluların cezalandırılması için takipçi olacağımızı bildiriyor, çalışanımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.