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03.11.2020 - 09:25 | | İHA

Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kahraman Köyü’nde ikamet eden Nazmiye Özdemir, ortaokul öğrencisi 16 yaşındaki doğuştan engelli oğlu Tolga Özdemir’i servis araçlarının çıkamadığı mahalle yolundaki rampa yüzünden düz yola kadar 1 km sırtında taşımak zorunda kalıyor.

Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi

İlçenin Kahraman Köyü Karaçatak Mahallesi’ndeki evlerine yol olmasına rağmen araçların rampa yüzünden ulaşım sağlayamadığını belirten anne Nazmiye Özdemir, “Çanakçı Grup Yolu'ndan evimize yaklaşık bir kilometrelik mesafe var. Bu yol açıldı ama araçlar çıkamıyor ve yine yolu yürümek zorunda kalıyoruz. Her şeyi yine sırtımızda taşımak zorunda kalıyoruz. 16 yaşında doğuştan engelli oğlum Görele Ortaokulu 2. sınıfta okuyor.

Onu da sırtımda taşıyarak yola götürüp getiriyorum. Tek isteğimiz yol betonlansa araç ulaşımı sağlansa yeterlidir. Ben de rahatsızım belimde fıtık var ve aynı zamanda astımım var. Bir de artık her geçen gün kilo alan ve büyüyen bir çocuğum var. Daha ne kadar daha taşıyabilirim bilemiyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yolumun yapılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi

Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.
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