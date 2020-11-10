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10.11.2020 - 17:12 | | DHA

'Çelik kafes' operasyonunda tutuklu sayısı 54'e yükseldi!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 1 Kasım'da jandarma tarafından gerçekleştirilen 'çelik kafes' operasyonu kapsamında 11 şüpheli daha tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı 54'e yükseldi. Dün gece düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan, 'Çılgın Sedat' lakaplı Sedat Çetin, jandarma tarafından 3 saatlik takip ve kovalamacanın ardından yakalandı.

'Çelik kafes' operasyonunda tutuklu sayısı 54'e yükseldi!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından 1 Kasım Pazar günü komando timleri dahil 400 kişilik personelin katıldığı ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun sevk ve idare ettiği 'çelik kafes' operasyonunda yakalanan 44 şüpheliden 43'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hamile olduğu için serbest bırakıldı. Operasyonun devamı kapsamında o gün yakalanamayan ve tutuklanan şüphelilerin ifadeleriyle yeni tespit edilen şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışmalarını sürdürdü. Geçen hafta içinde ayrı ayrı günlerde yakalanan 6 şüpheli tutuklanırken, dün gece düzenlenen operasyonda ise 1'i kadın 5 şüpheli daha yakalandı.

Çelik kafes operasyonunda tutuklu sayısı 54e yükseldi

'ÇILGIN SEDAT'TAN İLGİNÇ TEPKİ

Şüphelilerden 'Çılgın Sedat' lakabıyla tanınan Sedat Çetin, kendisini yakalamaya gelen jandarma ekiplerini görünce otomobille kaçtı. Manavgat ve turizm bölgesindeki mahallelerde 3 saatlik kovalamacanın ardından jandarma ekipleri tarafından otomobilinin önü kesilerek yakalanan Sedat Çetin, "Beni niye takip ediyorsunuz? Ben size ne yaptım? Ben terörist miyim? Benim haklarım var, avukat istiyorum, avukat gelmeden bir yere gitmem" dedi. Sedat Çetin, jandarma tarafından kelepçelenerek karakola götürüldü.

TUTUKLU SAYISI 54 OLDU

Son operasyonda yakalanan 5 şüpheli, bugün jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından 5 şüpheli 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan sulh ceza hakimliğinde ifade verdi. Sulh ceza hakimi tarafından ifadeleri alınan 5 şüpheli tutuklandı. Bunlarla birlikte operasyon kapsamında toplam tutuklu sayısı 54'e yükseldi.

 

 

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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