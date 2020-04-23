Çemkirmek Ne Demek? TDK'ya Göre Çemkirmek Ve Çemkiriş Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Çemkirmek kelimesi Süryanice dilinden doldurma kelimesinden türemiş bir kelimedir. Dilimizde de sıklıkla kullanılır. Çemkirmek birçok anlam barındırmaktadır. Bu anlamlarda en çok kullanılanı ise birine karşı gelmek manasını taşımaktadır.

Çemkirmek Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Çemkirmek kelimesi sözlüklerde pek çok anlama gelmektedir. Çemkirmek kelimesinin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Birine karşı gelmek ve ters cevap vermek

- Köpeklerin kesik kesik havlaması

- Gereksiz yere yüksek sesle konuşmak

- Yüze karşı ileri geri bağırarak çağırmak

TDK'ya Göre Çemkirmek ve Çemkiriş Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde çemkirmek ve çemkiriş kelimelerinin anlamı bulunmaktadır. Çemkirmek kelimesi anlamı birine karşı gelmek ve kesik kesik köpek havlama sesi olarak geçmektedir. Çemkiriş kelimesi ise çemkirme işi, bir kişinin çemkirme işini gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir.