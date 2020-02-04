Cenan Adıgüzel kimdir, kaç yaşında? Cenan Adıgüzel biyografisi

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CENAN ADIGÜZEL KİMDİR?

1994 yılında dünyaya gelen Cenan Adıgüzel, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. 1.78 boyunda olan Cenan Adıgüzel 76 kilo ve burcu yengeçtir.

İlk olarak 2006 yılında Görevimiz Komedi isimli program ile Cenan Adıgüzel ismini tanıdı. 2019 yılında BKM Mutfak ekibine dahil olan Cenan Adıgüzel Çok Güzel Hareketler 2 yarışmasında ortaya koyduğu skeçler ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Semtsel dönüşüm skeci ile dikkatleri üzerine çeken Cenan Adıgüzel 2016 yılında İmkansız Olasılık adlı filmde rol almıştır.