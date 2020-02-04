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04.02.2020 - 09:29 |

Cenan Adıgüzel kimdir, kaç yaşında? Cenan Adıgüzel biyografisi

Cenan Adıgüzel kimdir sorusu magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin ile aşk yaşamaya başlayan Cenan Adıgüzel, Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosunda yer alıyor. Peki Cenan Adıgüzel kimdir, kaç yaşında?

Cenan Adıgüzel kimdir, kaç yaşında? Cenan Adıgüzel biyografisi

Cenan Adıgüzel kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel'in aşk yaşadıklarının duyulmasının ardından Cenan Adıgüzel kimdir sorusu arama motoru üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki Cenan Adıgüzel kimdir, kaç yaşında, Cenan Adıgüzel biyografisi...

CENAN ADIGÜZEL KİMDİR?

1994 yılında dünyaya gelen Cenan Adıgüzel, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. 1.78 boyunda olan Cenan Adıgüzel 76 kilo ve burcu yengeçtir.

İlk olarak 2006 yılında Görevimiz Komedi isimli program ile Cenan Adıgüzel ismini tanıdı. 2019 yılında BKM Mutfak ekibine dahil olan Cenan Adıgüzel Çok Güzel Hareketler 2 yarışmasında ortaya koyduğu skeçler ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Semtsel dönüşüm skeci ile dikkatleri üzerine çeken Cenan Adıgüzel 2016 yılında İmkansız Olasılık adlı filmde rol almıştır.

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
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